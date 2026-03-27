Finnair rinnova la flotta narrowbody con nuovi ordini e aerei usati

Finnair accelera sul rinnovo della flotta narrowbody con un piano che combina nuovi ordini e aerei usati. La compagnia ha siglato con Embraer un accordo per 18 E195 E2, con 16 opzioni e 12 diritti di acquisto.

Parallelamente valuta fino a 12 Airbus A320 e A321ceo usati, destinati a sostituire progressivamente gli A319 e A320 più datati. I nuovi E195 E2, da 134 posti, entreranno in servizio dal terzo trimestre 2027 con consegne distribuite tra 2027 e 2029.

Il modello garantisce oltre il 30% di efficienza carburante per posto rispetto alla generazione precedente e minori emissioni. La flotta attuale conta 79 aeromobili. Il piano punta a crescita, maggiore flessibilità operativa e riduzione dei costi.