Per il nono anno consecutivo l’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri.

A confermarlo è stata Aci World, che ha premiato, per il terzo anno di seguito, anche l’aeroporto di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2 e i 5 milioni di viaggiatori. Con questi due nuovi primati, l’Italia vede confermata la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma.

Il ranking

L’indagine di misurazione si è basata sulle valutazioni espresse su più di 30 indicatori da oltre 700mila passeggeri in quasi 400 aeroporti in tutto il mondo. Con il punteggio record di 4,64 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio.

“Questo riconoscimento - ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone - è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale ed è il frutto di una convinta politica di investimento in infrastruttura e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza”.