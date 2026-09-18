Fiumicino, rotta verso l’Africa: il primato di Ethiopian

Roma Fiumicino rafforza il ruolo di porta italiana verso l’Africa. Nel 2025 lo scalo ha registrato il record di 2,3 milioni di passeggeri tra Roma e il continente, mentre nei primi otto mesi del 2026 il mercato è cresciuto di 5%.

“L’Africa riveste per Roma una valenza strategica ed Ethiopian Airlines è il vettore internazionale di riferimento per volumi e capillarità delle connessioni oltre Addis Abeba”, ha affermato Federico Scriboni, aviation Business Development director di Adr, durante la serata in cui Ethiopian Airlines ha annunciato l’operativo con un nuovo collegamento per Nacala.

La compagnia, presente nella Capitale da ben 60 anni, ha introdotto il secondo volo giornaliero, portando Fiumicino al primo posto in Europa per frequenze Ethiopian.

Roma sostiene anche i voli notturni diretti in Nord America, che effettuano uno scalo tecnico per il rifornimento prima di proseguire verso Washington, Chicago, Toronto e Atlanta.