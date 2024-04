FlyArystan diventa grande, ora può operare in autonomia

FlyArystan diventa ‘adulta’. La low cost del Gruppo Air Astana ha appena ottenuto dall’Aviation Administration of Kazakhstan la certificazione per volare (Aoc - Air Operator Certificate) in autonomia.

Dal suo debutto, avvenuto nel 2019, il vettore ha operato infatti sotto l’ala protettiva di Air Astana.

La certificazione, rilasciata lo scorso 1° aprile, consentirà ora alla compagnia di essere pienamente indipendente e di aggredire nuovi mercati con un codice Iata dedicato.

Peter Foster, amministratore delegato del gruppo Air Astana, ha commentato a Travel Mole: “Fin dal suo lancio, FlyArystan è cresciuta in Kazakistan. È arrivato il momento di avere il proprio certificato, ora che la compagnia diventa più grande e più complessa”.