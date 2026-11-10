flydubai avanza in Europa: da dicembre volerà verso Riga, Salisburgo e Vilnius

flydubai continua a investire con decisione sull’Europa. La compagnia aerea annuncia l’apertura di nuovi collegamenti a partire da dicembre verso Riga (Lettonia), Salisburgo (Austria) e Vilnius (Lituania).

I voli verso Riga debutteranno l’11 dicembre. Il giorno successivo, 12 dicembre, il vettore inizierà a servire l’aeroporto Wolfgang Amadeus Mozart di Salisburgo e l’aeroporto internazionale di Vilnius.

Su ogni destinazione flydubai garantirà tre voli settimanali in partenza dal Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai.

“I nostri collegamenti diretti con Riga, Salisburgo e Vilnius arricchiscono ulteriormente il nostro network europeo, confermando il nostro impegno a lungo termine verso mercati chiave della regione - spiega in una nota il ceo Ghaith Al Ghaith -. Queste rotte offrono ai nostri passeggeri un accesso diretto a vivaci capitali culturali, esperienze invernali uniche e destinazioni alpine di primo piano. Proseguendo nell’apertura di rotte verso destinazioni finora poco servite, continuiamo a puntare sull’ampliamento delle opzioni di viaggio e sul rafforzamento della connettività tra Dubai, l’Europa e l’intera rete di flydubai”.

Le nuove rotte ampliano il programma invernale di flydubai e si inseriscono nel percorso di espansione del network, che recentemente ha visto l’inaugurazione di collegamenti verso Aleppo (Siria), Bangkok (Thailandia), Bengasi (Libia) e Pokhara (Nepal).

La compagnia aerea ha inoltre annunciato la ripresa dei voli diretti verso Skopje, nella Macedonia del Nord, a partire dal 1° aprile 2027.