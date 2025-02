flydubai chiude il 2024 con risultati record

Risultati record per flydubai nell’anno fiscale concluso il 31 dicembre scorso. La compagnia aerea segna la sua performance finanziaria più forte di sempre nella sua storia, riportando un profitto ante imposte di 674 milioni di dollari; una crescita del 16% rispetto all'anno fiscale precedente, con un fatturato totale di 3,5 miliardi di dollari, con un aumento del 15% rispetto ai 3 miliardi di dollari del 2023.

“flydubai continua a superare i limiti e a raggiungere nuovi traguardi anno dopo anno – dice sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai -. Nel suo percorso giovane ma significativo, è emersa come un attore chiave nel settore dell'aviazione a Dubai e nella regione. Il suo modello di business si basa su solide fondamenta e un impegno costante a supportare la visione economica e turistica di Dubai. Creare collegamenti aerei di valore per i mercati poco serviti ha supportato l'hub aereo in crescita di Dubai, rendendo la città una delle più accessibili e connesse al mondo. flydubai è ben posizionata per una crescita e un successo continui nel prossimo capitolo del suo viaggio”.

flydubai ha registrato un aumento del 15% nell'Ebitda rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,1 miliardi di dollari, riflettendo il forte impegno dell'azienda nell'efficienza operativa e nei costi, nella digitalizzazione e negli investimenti continui per migliorare l'esperienza del cliente.

Nel 2024 la compagnia ha trasportato 15,4 milioni di passeggeri con un aumento della domanda di viaggi d'affari e leisure sulla sua rete.

“La nostra performance finanziaria da record, per il quarto anno consecutivo, dimostra la nostra continua capacità di far crescere il nostro business e affrontare le difficoltà economiche e geopolitiche attraverso una pianificazione anticipata, facendo leva sulla nostra forza nell'adattarci ed evolverci in base ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti- dice Ghaith Al Ghaith, chief executive officer del vettore -. Il nostro approccio collaborativo con i principali stakeholder e l'agilità rimangono fattori chiave per questo successo, così come l’impegno collettivo delle nostre persone che sono state fondamentali per questo risultato”.

Il network

Nel 2024 la compagnia ha dovuto rivedere i suoi piani di sviluppo delle rotte e implementare revisioni della frequenza su tutta la rete a causa delle continue difficoltà con i tempi di consegna degli aeromobili. Nonostante i piani di espansione ridotti, flydubai ha comunque ampliato la sua rete a 131 destinazioni in 55 paesi, di cui 97 erano mercati poco serviti. La compagnia ha ripristinato due operazioni verso Al Jouf in Arabia Saudita e Sochi in Russia. Inoltre, ha aggiunto 10 nuove destinazioni, tra cui Basilea in Svizzera, Bhairahawa in Nepal, Islamabad e Lahore in Pakistan, Kerman e l'Isola di Kish in Iran, Langkawi e Penang in Malesia, Mombasa in Kenya e il Mar Rosso in Arabia Saudita.