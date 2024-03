flydubai, nel 2023 la migliore performance di sempre

flydubai mette a segno nel 2023 la performance migliore di sempre.

Commentando l’annuncio dei risultati annuali della compagnia aerea per il 2023, il presidente Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha detto: “Nel suo quindicesimo anno di attività, flydubai è emersa come uno degli attori chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti e un importante sostenitore dell’economia di Dubai. Il suo solido modello di business ha consentito al vettore di crescere in modo esponenziale anche durante i periodi difficili, raddoppiando la flotta operativa ed espandendo la rete dopo la pandemia. La decisione di accelerare le consegne di aeromobili durante la pandemia, preservare la forza lavoro e portare avanti i piani di espansione della rete si è rivelata la strategia corretta per la compagnia”.

Il ceo Ghaith Al Ghaith ha aggiunto: “Sfruttando lo slancio derivante dalle nostre precedenti prestazioni, abbiamo continuato a crescere superando tutti i livelli pre-pandemia per raggiungere l’anno più redditizio nella storia della compagnia aerea. Più di 108 milioni di passeggeri hanno scelto flydubai da quando il nostro primo volo è decollato nel 2009, dimostrando l’attrattiva della nostra offerta e della città che portiamo nel nostro nome”.

In dettaglio, l’Ebitdar è stato riportato al 33% dei ricavi annuali. Il costo del carburante continua ad essere il costo operativo più elevato per la compagnia aerea, rappresentando il 32% dei costi operativi annuali totali.

Nel 2023 flydubai ha trasportato 13,8 milioni di passeggeri attraverso la sua rete; un aumento del 31% rispetto al 2022. Il vettore ha registrato un aumento del 32% della domanda di Business Class nei paesi del Golfo, in Asia centrale e nel Caucaso. flydubai ha registrato un aumento del 56% su base annua del numero di passeggeri sulla sua rete Gvv e un aumento del 36% in Europa.

In relazione alle previsioni per il 2024, Ghaith Al Ghaith afferma: “Ci impegniamo a sostenere l’Agenda Economica di Dubai D33 per consolidare la sua posizione come una delle tre principali città al mondo per turismo e affari nel prossimo decennio. Continueremo con i nostri piani strategici di sviluppo del network, che vedranno quest’anno più destinazioni unirsi alla rete flydubai a partire dalle cinque nuove rotte annunciate dall’inizio del 2024, tra cui Basilea, Riga, Sochi, Tallinn e Vilnius”.

Inoltre, “prenderemo in consegna 12 aeromobili Boeing 737 Max, consentendoci di aggiungere capacità sulle rotte esistenti poiché la domanda di viaggi attraverso la nostra rete sta ritornando ai livelli pre-pandemia. Guardando al futuro, quest’anno vedremo maggiori investimenti nelle tecnologie in tutta l’azienda e l’ammodernamento della nostra flotta di aerei Boeing 737 di nuova generazione.

Il nostro impegno per l’innovazione, l’efficienza operativa e la centralità del cliente rimarrà il punto focali nei prossimi anni mentre gettiamo le basi per un altro capitolo del nostro viaggio segnato dall’arrivo del primo aereo wide-body nel 2026”.