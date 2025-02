flydubai: “Nessuna intenzione di acquisire Go First”

flydubai smentisce le voci che la vedrebbero interessata all’acquisizione di Go First, la compagnia indiana in fallimento.

Come riporta travelmole.com, nei giorni scorsi alcune voci parlavano di un piano di flydubai per stringere una partnership con Busy Bee Airways per acquisire le attività di Go First. Tuttavia, sia flydubai che Busy Bee hanno escluso trattative in corso.

Questo non significa, ha precisato ancora il vettore emiratino, che manchi l’interesse per una possibile espansione sul promettente mercato indiano. Ma almeno per il momento questo non accadrà tramite Go First.