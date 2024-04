flydubai, tutti gli aggiornamenti per i passeggeri

flydubai ha completamente ripreso le operazioni dal Terminal 2 e dal Terminal 3 dell’aeroporto Dubai International (DXB). Il vettore continuerà a concentrarsi sui passeggeri i cui piani di viaggio sono stati influenzati dalle cancellazioni e a questo proposito comunica che i clienti che hanno prenotato tramite il sito flydubai.com e le cui prenotazioni sono state cancellate sono stati contattati via e-mail per le opzioni di rimborso o nuova prenotazione.

Le modalità per il rimborso

flydubai consiglia ai passeggeri che hanno prenotato tramite un agente di viaggi di contattarlo direttamente per le opzioni di rimborso o per procedere con nuova prenotazione.

Si consiglia ai passeggeri in viaggio di verificare lo stato del volo nella sezione dedicata sul sito flydubai.com, di aggiornare le proprie informazioni di contatto tramite la sezione Manage Your Booking sul sito flydubai.come di effettuare il check-in online prima di partire per l’aeroporto.

I passeggeri che hanno tentato di richiedere un rimborso o riprenotare il viaggio online e non sono stati in grado di farlo possono contattare il Call Center, inviare un’e-mail a letstalk@flydubai.com oppure contattare la compagnia sui social media.

Per richieste che non sono correlate all’interruzione e non sono immediatamente urgenti flydubai invita a contattare il servizio clienti entro un paio di giorni. Il vettore consiglia comunque di consultare le sezioni Newsroom e Travel Updates di flydubai.com.