Forlì: Georgian Airways volerà anche in inverno

Prolungamento della programmazione di Georgian Airways, avviata lo scorso mese di aprile, anche alla stagione invernale e avvio del nuovo sistema EES per gli arrivi dei passeggeri extra Ue. Sono queste le due novità dell’aeroporto di Forlì alla vigilia dell’avvio dell’orario winter.
“Il sistema EES è stato istituito con l'intento di modernizzare le frontiere, rendere i controlli più semplici, sicuri ed efficienti nei confronti dei viaggiatori nonché di migliorare la sicurezza a livello europeo – spiega la società di gestione dello scalo -. L'EES consente la registrazione dei cittadini extracomunitari che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) ogni volta che attraversano una frontiera esterna di un paese europeo”.