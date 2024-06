Four Seasons Private Jet Experience, i nuovi itinerari

Sono sei i nuovi itinerari che Four Seasons Private Jet Experience propone per il 2026 a bordo del suo jet privato. Itinerari che vanno oltre il semplice viaggio in jet e hotel di lusso, comprendendo esperienze locali personalizzate, dalla gastronomia al benessere alle proposte culturali e di scoperta, guidate da un concierge dedicato e da esperti locali.

“L’esperienza a bordo di Four Seasons Private Jet - spiega Marc Speichert, Executive Vice President e Chief Commercial Officer di Four Seasons - continua a rinnovarsi per offrire comfort e personalizzazione senza pari, e superare le aspettative dei viaggiatori contemporanei”.

Il primo degli itinerari, di 13 notti, è ‘African Wonders’, in programmazione dal 29 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026. Tra le destinazioni Atene, le piramidi, Serengeti, Mauritius, Ruanda, Victoria Falls e Johannesburg. ‘Asia Unveiled’, invece, è previsto dal 14 al 29 gennaio 2026 e dal 28 marzo al 12 aprile 2026. L’itinerario, di 16 giorni, prevede tappe a Tokyo, Bali, Angkor Wat, Hoi An, Bhutan, Maldive e Bangkok.

‘Timeless Encounters’, dal 2 al 23 febbraio 2026 (22 giorni) ha come destinazioni Kona, Bora Bora, Sydney, Bali, Chiang Mai o Chiang Rai, Taj Mahal, Dubai, Praga e Londra. Gli altri itinerari sono ‘Ancient Explorer’ dal 4 al 26 marzo 2026, con tappe a Miami, Città del Messico, Isola di Pasqua, Bora Bora, Grande Barriera Corallina, Bangkok, Amman e la Città Perduta di Petra, Taormina e Madrid.

Infine ‘International Intrigue’, dal 14 aprile al 4 maggio 2026, farà tappa in 21 giorni a Seattle, Kyoto, Hoi An, Maldive, Serengeti, Marrakech, Firenze e Parigi.