È Il Cairo la città di partenza con più rischio di frodi per le compagnie aeree, mentre le metropoli di Stati Uniti e Australia si confermano le più sicure. È quanto emerge dal rapporto semestrale Global Air Travel Fraud Report, redatto da Accertify, fornitore mondiale di piattaforme predittive che aiutano le compagnie aeree ad acquisire clienti più sicuri ed individuare per tempo i rischi di frode.

Secondo Iata, ogni anno nel comparto dell’aviazione viene perso circa 1 miliardo di dollari per truffe nei pagamenti o furti nei programmi fedeltà.

Il rapporto di Accertify si basa sull’analisi di 133 milioni di transizioni per prenotazioni aeree in 537 città. I risultati mostrano come le aeree del Medio Oriente e dell’Africa abbiano più che raddoppiato il tasso medio di frodi, passando dallo 0,95% al 2,03%, contro una media globale dello 0,29%.

In questo scenario Il Cairo ha raggiunto il tasso di frode più alto del mondo, aumentato dall’1,43% al 6,57% e passando dal 15esimo al primo posto in classifica. Seguono Accra, Tunisi e Casablanca. Si è invece dimezzato il tasso di frodi in Asia, con Giacarta che resta la città di partenza più pericolosa, anche se in termini assoluti la diminuzione del rischio è stata maggiore in America Latina, con Cartagena prima tra le capitali latine.

Stabile invece il numero di frodi individuate in Europa, con Istanbul e Reykjavik ai primi due posti e nessuna città italiana tra i primi dieci posti. Houston negli Stati Uniti, infine, si classifica come la più sicura al mondo per le compagnie aeree.