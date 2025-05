Novità nel panorama aeronautico italiano: nasce Flyness, una soluzione per viaggiare in modo flessibile e indipendente. Il claim ‘from plan to plane’ lanciato dalla nuova realtà imprenditoriale mette in luce l’idea centrale: creare un itinerario di viaggio aereo partendo dal progetto del cliente, seguendo nel dettaglio ogni passaggio e organizzando il tutto per rispondere alle sue necessità secondo i migliori standard di comfort, discrezione e precisione.

Il nome suggerisce un’idea di leggerezza e libertà, con il plus di accorgimenti smart, per venire incontro alle esigenze di viaggio più diverse. Flyness, che ha attivato un sito internet, ha accesso a una vasta gamma di aeromobili ed è in grado di individuare quello più adatto alle esigenze del cliente.

Il nuovo air charter broker cura il noleggio in ogni suo aspetto, scegliendo modelli e modalità in linea con un’esperienza vip privata, una trasferta sportiva, un evento aziendale. La personalizzazione firmata Flyness assicura un trattamento di alto livello, trasformando ogni viaggio in un’esperienza che unisce comodità ed eleganza, ottimizzando i tempi degli spostamenti in modo semplice ed efficiente.

La vasta disponibilità di vettori con diverse configurazioni risponde appieno alle esigenze delle trasferte di atleti, o di tournée musicali di artisti con i propri strumenti delicati, così come a trasferimenti legati a pellegrinaggi o trasporti umanitari con necessità specifiche.

L’idea di Flyness è proporre alle aziende un modello flessibile ed efficace, in grado di rispondere alle diverse esigenze che possono presentarsi.