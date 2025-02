Frontier Airlines apre ai pacchetti turistici con Frontier Vacations

Anche Frontier Airlines apre ai pacchetti di viaggio. La compagnia low cost ha infatti appena annunciato il lancio di Frontier Vacations, una nuova proposta che riunirà tariffe aeree convenienti, hotel e trasporti via terra in un’unica esperienza di prenotazione.

Sarà quindi possibile creare vacanze con voli Frontier negli Stati Uniti, nei Caraibi, in Messico e in America Latina, abbinati a hotel e trasporti via terra, visitando la homepage di Frontier Vacations .

Frontier Vacations offre inoltre l’accesso a soggiorni in hotel in tutto il mondo con offerte esclusive per i soci Frontier Miles.

“Questo segna l’inizio del prossimo capitolo di The New Frontier, poiché trasformiamo l’esperienza del cliente offrendo al contempo opportunità di viaggio che siano convenienti ed eccezionali” ha affermato in un intervento riportato da Travelpulse Bobby Schroeter, chief commercial officer di Frontier.

“Frontier Vacations semplifica la pianificazione dei viaggi offrendo pacchetti vacanze completi che abbinano le nostre tariffe basse con hotel e trasporti di qualità”. Per celebrare il lancio di Frontier Vacations, la compagnia aerea ha stretto una partnership con il Wyndham Palmas Beach & Golf Boutique Resort di Humacao, Porto Rico, per regalare un viaggio per due.