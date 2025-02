Una nuova soluzione integrata per raggiungere la Spagna. iryo, la società partecipata da Trenitalia (Gruppo FS) che opera nell’Alta Velocità spagnola, ha siglato un accordo con Ita Airways per offrire viaggi treno+aereo tra Spagna e Italia.

In questo modo con un’unica prenotazione e un unico biglietto i passeggeri del vettore potranno raggiungere con il Frecciarossa destinazioni come Cordoba, Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga - attualmente non coperte direttamente dai voli Ita -, mentre i passeggeri di iryo potranno raggiungere oltre 20 aeroporti in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli.

“La nostra visione è quella di promuovere una mobilità senza soluzione di continuità tra i vari Paesi europei, con il treno come strumento di connessione tra le principali città e metropolitane - spiega in una nota Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs -. In questo scenario, l’intermodalità diventa il cuore pulsante di un sistema di trasporti europeo che contribuisce alla riduzione delle emissioni di Co2 e a un miglioramento della qualità della vita delle persone. Per questo motivo - continua -, il Piano Strategico 2025-2029 ha l’obiettivo di valorizzare il business internazionale, per il quale si stima un incremento del volume dei passeggeri del 40%. Il mezzo per raggiungere i target che ci siamo prefissati è FS International, società che mette a sistema tutto ciò che non è Italia e che già è una realtà da 12mila dipendenti e 3 miliardi di fatturato”.

Il nuovo accordo con iryo, aggiunge Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, “rappresenta un importante ampliamento dell’offerta per il mercato spagnolo e rafforza l’impegno di Ita verso il prodotto intermodale, mettendo in luce i valori e le ambizioni che guidano la nostra strategia: sostenibilità, innovazione e centralità del cliente. Il nostro obiettivo - conclude - è permettere una più efficiente connettività tra la Spagna e l’Italia, garantendo collegamenti dall’hub di Roma Fiumicino, via Madrid e Barcellona, verso sette destinazioni in Spagna. Siamo lieti di collaborare con un operatore innovativo come iryo e con un partner storico come Ferrovie dello Stato”.