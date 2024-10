“Non abbiamo urgenza o bisogno di comprare solo per comprare”. Il ceo del Gruppo Iag, Luis Gallego, ribadisce quanto detto qualche settimana fa su una possibile acquisizione di Tap, sebbene nel corso di una conferenza in Spagna il manager abbia sottolineato come il vettore portoghese possa rivelarsi strategico per la creazione di un doppio hub nel Sud Europa, capace di competere con i grandi del Nord.

Secondo Gallego, riporta Hosteltur, Tap “è complementare” a Iberia e potrebbe consentire al suo Gruppo di accedere al mercato brasiliano, dove invece il vettore spagnolo non è forte.

Il manager invita però a non trarre soluzioni troppo affrettate, sottolineando che il Gruppo Iag è molto “attento” con le società che sceglie di incorporare e che queste devono avere un margine operativo simile a quello di Iag, compreso tra 12 e il 15%.