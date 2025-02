Germania, oggi e domani voli a rischio: in sciopero il personale dell’aeroporto di Monaco

Si prevede un fine settimana difficile per il trasporto aereo tedesco. Il sindacato Ver.di ha indetto per oggi e domani, 28 febbraio, uno sciopero di 48 ore del personale dell’aeroporto di Monaco.

Secondo quanto comunicato dalla società di gestione dello scalo, per limitare i disagi le compagnie aeree hanno cancellato preventivamente l’80% dei voli programmati nelle giornate interessate dalle agitazioni da e verso l’aeroporto, hub cruciale non solo per la Germania, ma per l’intero continente europeo.

Lo scalo non esclude ripercussioni anche sui collegamenti ancora in schedule e invita i viaggiatori a monitorare lo stato dei voli sul sito - a questo link - prima di raggiungere l’aeroporto.