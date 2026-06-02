Giovedì 11 giugno sciopero intera giornata settore ferroviario

Potrà essere una giornata difficile per il trasporto ferroviario, quella di giovedì 11 giugno, a causa di uno sciopero nazionale di 8 ore, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Lo stop sarà dalle 9 alle 17, di tutto il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari.

La protesta è nata a seguito della decisione del Governo “che ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity, dove è emersa la volontà del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto”, dichiarano i sindacati.