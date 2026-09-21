Le asiatiche sono ormai le migliori compagnie aeree al mondo, seguite dalle europee, e mentre le grandi dei cieli, ovvero le americane, rallentano il passo, Ita Airways entra per la prima volta tra le top 50 della classifica. È questo, in sintesi, il risultato degli World Airline Awards 2026 di Skytrax, i cosiddetti “Oscar del settore aeronautico”, la cui assegnazione è appena avvenuta a Londra.

Ben 300 le compagnie in concorrenza per la conquista di uno dei 20 riconoscimenti. La prima sorpresa è proprio in vetta alla classifica, con Qatar Airways che dopo due anni torna a cedere lo scettro di miglior vettore al mondo a Singapore Airlines. Cathay Pacific è terza, in una top 10 tutta dominata dalle compagnie asiatiche (compreso il Medio Oriente), che si aggiudicano ben otto delle prime dieci posizioni. Al quarto posto si è infatti piazzata All Nippon Airways, che ha guadagnato una posizione, mentre Emirates ne ha perse due, scendendo dalla quarta alla sesta. Ottavo posto per la cinese Hainan Airlines, che ha guadagnato due posizioni, nono per Japan Airlines e decimo a Korean Air, che invece arretrata di tre posti. Due i vettori europei nella top 10, ovvero Turkish Airlines, che passa dal sesto al quinto posto, diventando così la ‘European best airline’, e Air France che sale dall’ottavo al settimo.

Il Gruppo Lufthansa porta 2 compagnie nella top 20, con la casa madre al quattordicesimo posto e Swiss al diciannovesimo. In rappresentanza del resto del gruppo tedesco, Austrian Airlines è ventisettesima (e scende di 4 posti), Eurowings è 43esima (meno 3 posti) mentre Ita Airways compie il balzo in avanti più grande, piazzandosi 49esima. La compagnia italiana guadagna 10 posizioni rispetto il 2025 ed entra così per la prima volta nella Top 50 del mondo. Air Dolomiti, unica altra italiana presente nella Top 100, e anch’essa parte del Gruppo Lufthansa, si è classificata all’86esimo posto.

Restando in Europa, Iberia è sedicesima, British Airways 23esima, Klm 24esima e Sas 76esima. Grande sorpresa per Vueling, che si è aggiudicata il premio come “Migliore compagnia aerea low cost in Europa”, e la terza posizione mondiale, occupando il 39° posto nella classifica generale. Male invece le americane, con solo Delta e United che figurano tra le prime 50 del mondo.