Gli Stati Uniti potrebbero aumentare l’età pensionabile dei piloti

Il presidente repubblicano della Commissione Commercio del Senato, il senatore Ted Cruz, ha lanciato una proposta che modificherebbe l’età pensionabile per i piloti negli Stati Uniti da 65 anni – un’età riconosciuta a livello internazionale – a 67 anni. Ma la proposta potrebbe spingersi ancora più in là e arrivare e abolire del tutto l’età pensionabile.

In realtà non è la prima volta in cui si avanza un’idea simile. Come ricorda travelpulse.com la proposta era stata respinta nel 2024 dal Congresso dopo che la Federal Aviation Administration aveva chiesto un’analisi sugli eventuali rischi per i passeggeri. Bisogna anche tenere conto che il diritto internazionale pone il limite a 65 anni per i voli internazionali.

L’innalzamento dell’età pensionabile era stato richiesto recentemente anche da Iata.