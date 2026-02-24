Gli Usa verso la ripresa dei voli in Venezuela

Gli Stati Uniti sarebbero sul punto di autorizzare la ripresa dei voli sul Venezuela per le compagnie aeree a stelle e strisce.

Secondo quanto riportato da preferente.com i preparativi sarebbero già stati avviati e le autorità stanno monitorando con attenzione la transizione.

In particolare, gli Usa hanno lanciato l’allarme sul deterioramento delle infrastrutture aeroportuali venezuelane

e sull’impatto operativo che l’aumento del traffico aereo comporterebbe. E hanno precisato che al momento non è previsto alcun investimento diretto degli States per il miglioramento degli aeroporti nel Paese. Per questo motivo la Tsa prevede di ispezionare l’aeroporto internazionale di Maiquetía per verificarne la conformità agli standard internazionali.