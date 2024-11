GOL, accordo di interlinea con Euroairlines

Accordo di interlinea tra GOL Linhas Aéreas ed Euroairlines. Attraverso l’intesa, il vettore brasiliano potrà commercializzare le sue rotte in diversi Paesi, attraverso la compagnia aerea spagnola.

GOL avrà così accesso a una vasta rete di agenzie di viaggi, Ota, aggregatori e consolidatori in oltre 60 Paesi attraverso il codice IATA Q4-291 di Euroairlines.

La compagnia aerea brasiliana opera attualmente in 65 aeroporti in Brasile e in altri 13 fuori dal Paese, coprendo Stati Uniti, America meridionale e centrale, e Caraibi.