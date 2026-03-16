Gol debutta sui voli in Europa con Portogallo e Francia da Rio

Sarà la compagnia aerea brasiliana Gol la new entry nel mercato dei collegamenti aerei tra il Sud America e l’Europa. Mandate in archivio le difficoltà finanziarie che l’anno colpita negli ultimi anni, la compagnia si lancia sulle ambite rotte transatlantiche avviando i voli su Portogallo e Francia.

Il vettore del gruppo Avianca si mette così in diretta competizione con Tap e Air France, si legge su Preferente, con il vantaggio della propria ampia rete di collegamenti interni al Brasile sia da San Paolo sia da Rio de Janeiro.

Per queste rotte Gol utilizzerà gli A330 con i quali volerà per Lisbona quattro volte a settimana, mentre non sono stati forniti dettagli sui collegamenti per la Francia. Il debutto da Rio de Janeiro è previsto per il prossimo mese di settembre.