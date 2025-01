Gol e Azul verso la fusione: siglato memorandum d’intesa

Gol e Azul verso la fusione. Le due compagnie aeree brasiliane hanno siglato un memorandum d’intesa non vincolante per unire le loro attività sul mercato nazionale.

L’accordo entrerà in vigore una volta che Gol, attualmente in chaper 11, avrà completato la ristrutturazione e prevede l’integrazione delle attività finanziarie e del network.

I vettori, si apprende da Travel Weekly, dovrebbero però continuare a operare con i rispettivi marchi e certificati operativi.

Per Manuel Irarrazaval, ceo di Abra Group, proprietario di Gol, si tratta di “un’importante opportunità per intensificare ulteriormente la nostra presenza in Brasile e potenziare la nostra rete globale”.