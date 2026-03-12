Terza proroga per l’allerta su alcuni Paesi del Golfo diramata dall’Easa, l’autorità europea per l’aviazione. Il bollettino che dirama l’avviso è stato prorogato fino al 18 marzo 2026; la prima pubblicazione risale al 28 febbraio, prorogato poi al 6 marzo, in seguito all’11 dello stesso mese e ora fino al prossimo mercoledì.
La decisione, come si legge sul sito dell’agenzia, è stata presa alla luce di “una revisione congiunta con gli Stati membri dell’Ue e la Commissione Europea”.
Come si evince, l’Easa ritiene che l’area del Golfo sua ancora a rischio elevato per l’aviazione civile. La raccomandazione per le compagnie aeree è di monitorare gli sviluppi dello spazio aereo sulla regione le indicazioni dell’agenzia stessa.