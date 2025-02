GoToFly lancia il Forlì-Vienna per la summer 2025

È Vienna la novità, in doppia chiave incoming-outgoing, che GoToFly presenta con frequenza settimanale dall’aeroporto di Forlì a partire dal prossimo 22 giugno e fino al 28 settembre. Il volo sarà operato la domenica con decollo dal Ridolfi alle 7.30 e arrivo a Vienna alle 8.45; il ritorno vedrà la partenza da Vienna alle 14.15 e l’arrivo a Forlì alle 15.30.

L’Austria, insieme a Germania e Svizzera, fa parte dell’area dei Paesi Dach che tradizionalmente scelgono l’Italia, la Romagna e la sua Riviera per trascorrere periodi più o meno lunghi di vacanza e riposo anche in concomitanza delle principali festività religiose e nazionali.

“Colleghiamo Forlì alla capitale dell’Austria - dice Paolo Amodeo, chief operating officer GoToFly - con l’obiettivo di favorire gli spostamenti in doppia modalità incoming e outgoing. Connessioni veloci e in pieno comfort per quanti prediligono le nostre località turistiche: a iniziare da quelle della costa, da Cesenatico verso Ravenna, ma senza dimenticare l’interesse dei mercati di lingua tedesca per le offerte correlate al benessere, alla salute, alle terme, alle ricchezze naturali culturali e storiche dell’intero territorio forlivese e romagnolo”.