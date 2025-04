Grecia: domani lo sciopero dei controllori di volo

Uno sciopero dei controllori di volo in Grecia potrebbe compromettere i voli per le vacanze. Il sindacato Adedy ha infatti indetto uno sciopero e domani è prevista una manifestazione di protesta di 24 ore. Tutti i voli programmati, come riporta Travelmole, potrebbero essere interessati dalle agitazioni.

Il sindacato chiede il ripristino dei bonus lavoro, precedentemente aboliti. Le azioni previste per questa settimana potrebbero causare forti disagi in vista del periodo pasquale.

Compagnie aeree come Aegean Airlines hanno iniziato a offrire gratuitamente la possibilità di modificare il volo in programma per domani oppure di ottenere un credito nel caso si preferisca annullarlo. Secondo Aegean tuttavia, lo sciopero potrebbe ancora essere annullato dalle autorità governative.