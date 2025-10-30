Il Gruppo Lufthansa celebra il miglior trimestre estivo in termini di fatturato. I dati del periodo evidenziano infatti una crescita del 4% rispetto allo scorso anno, raggiungendo gli 11,2 miliardi di euro, a fronte di un utile operativo stabile a quota 1,3 miliardi. In aumento anche il dato relativo ai passeggeri: nel terzo trimestre, le compagnie aeree passeggeri del Gruppo Lufthansa hanno raggiunto quota 42 milioni (anno precedente: 40 milioni). Nonostante un aumento del tre percento della capacità dei posti, il fattore di riempimento nel terzo trimestre è aumentato leggermente su base annua, raggiungendo l'87,5 percento.

“La nostra revisione del terzo trimestre è nel complesso positiva. Abbiamo avuto la migliore estate in termini di operazioni di volo nell'ultimo decennio, con una regolarità superiore al 99% e un miglioramento a doppia cifra nella puntualità – commenta il ceo Carsten Spohr (nella foto) -. Allo stesso tempo, le tanto attese consegne degli aeromobili stanno finalmente accelerando, così come i consistenti miglioramenti dei prodotti sulle nostre flotte a lungo raggio. In combinazione con numerose innovazioni digitali, servizi migliorati e lounge di nuova progettazione, la soddisfazione dei passeggeri è aumentata significativamente nel terzo trimestre”.

Nei primi nove mesi dell'anno, i ricavi delle compagnie aeree passeggeri hanno raggiunto i 23 miliardi di euro, registrando una crescita di circa il tre percento rispetto all'anno precedente. L'Ebit rettificato è migliorato significativamente, attestandosi a 914 milioni di euro (anno precedente: 825 milioni di euro). “Lo sviluppo positivo è principalmente il risultato della diminuzione dei costi del carburante, dell'aumento del risultato delle partecipazioni azionarie e dell'assenza dell'impatto finanziario degli scioperi nell'anno precedente”, spiega il gruppo in una nota.