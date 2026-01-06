Guasto all’aeroporto di Bergamo: la precisazione di Enac

Arriva una precisazione di Enac sui disagi ai passeggeri all’aeroporto di Bergamo fra il 3 e il 4 gennaio. Secondo una nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, i disagi sono stati provocati da un guasto al sistema di avvicinamento strumentale, il sistema ILS, gestito dal service provider per la navigazione aerea e non da Enac.

“Il disservizio – si legge nella nota - non è imputabile a Enac”.

L’Ente, prosegue la nota, “ha continuato a monitorare la situazione che si è verificata presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del radar, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi, proprio in un periodo di grande traffico legato alle festività di fine e inizio anno”.