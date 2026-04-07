Gulf Air aggiunge nuovi voli temporanei via Dammam, in Arabia Saudita

In attesa della ripresa dei collegamenti di linea regolari continuano le operazioni di volo temporanee di Gulf Air dall’aeroporto internazionale King Fahd di Damman, in Arabia Saudita. Un’operazione resa necessaria dalla chiusura dello spazio aereo del Bahrain imposta dalla Bahrain Civil Aviation Authority nel contesto del conflitto nel Golfo.

L’aeroporto di Dammam si trova a 113 km da Manama, la capitale del Bahrain, a circa un’ora e mezza di auto. Come spiega TravelMole Gulf Air comunica che i passeggeri possono prenotare voli sulla rete temporanea della compagnia da Dammam verso Parigi, Francoforte, Londra, Atene, Istanbul, Manila, Il Cairo, Casablanca, Chennai, Nairobi, Mumbai, Bangkok e Thiruvananthapuram, la capitale dello stato indiano del Kerala.

L’ultima aggiunta è Atene, a partire dal 14 aprile 2026, con 2 voli settimanali operati con Airbus A321neo; Istanbul dall’11 aprile 2026 con 2 collegamenti settimanali operati con A321neo e Thiruvananthapuram, al via dal 5 aprile 2026 con 2 voli settimanali a bordo di A321neo.

La compagnia aerea programma, inoltre, voli giornalieri per Londra Heathrow, Manila, Chennai e Mumbai. Bangkok, Casablanca, Nairobi e Parigi beneficiano di tre voli settimanali, mentre Il Cairo di quattro voli settimanali.

Ai passeggeri in possesso di prenotazioni confermate su questi voli Gulf Air garantisce il trasporto via terra tra il Bahrain e Dammam e chi utilizza questo servizio ha anche incluso il visto di transito saudita. I passeggeri che si recano in Arabia Saudita come destinazione finale devono invece essere in possesso di un visto d’ingresso valido, da ottenere autonomamente.