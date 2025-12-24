Gulf Air amplia il codeshare con Turkish, voli per Venezia

Gulf Air, la compagnia aerea nazionale del Regno del Bahrein, ha ampliato il suo accordo di codeshare con Turkish Airlines. Tramite l’aeroporto di Istanbul, il vettore migliora l'accesso all'Europa e alla Turchia: l'ampliamento della partnership apre, infatti, nuove rotte e offre ai passeggeri una gamma più ampia di destinazioni e maggiore flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi.

Grazie al nuovo accordo di codeshare, infatti, i passeggeri di Gulf Air possono ora raggiungere tramite Istanbul diverse importanti città europee, tra cui Budapest, Praga, Venezia e Vienna. Queste aggiunte ampliano la presenza europea di Gulf Air, offrendo al contempo ai passeggeri collegamenti one-stop più comodi sulla rete di Turkish Airlines.

Per la compagnia turca, l'ampliamento del codeshare rafforza ulteriormente la connettività con le sue rotte globali esistenti, consolidando il ruolo di Istanbul come hub internazionale chiave che collega Medio Oriente, Europa e oltre.