Gulf Air, voli diretti per il Bahrain da Roma e Milano nell’estate 2026

Quest’estate Gulf Air collegherà l’Italia al Bahrain con voli diretti da Roma e Milano. Il vettore - rappresentato in Italia da RephouseGsa - garantirà servizi diretti giornalieri da Milano Malpensa e 3 voli diretti settimanali (il lunedì, il mercoledì e il sabato) da Fiumicino.

Grazie ai collegamenti via Bahrain, i passeggeri italiani potranno raggiungere destinazioni come Malé, Manila, Delhi, Colombo, Singapore, Bangkok, Muscat e Shanghai.

Tutti i voli dalla Penisola saranno operati con A321neo configurato in due classi: Falcon Gold (flat-bed, 16 posti) ed Economy (150 posti).

Le agenzie di viaggi possono prenotare i voli via Gds ed emettere su piastrina Gulf Air (codice GF-072).