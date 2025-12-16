Hawaiian Airlines sarà il 16esimo membro dell’alleanza oneworld

Sarà Hawaiian Airlines la prossima new entry dell’alleanza oneworld. Dopo avere mantenuto attivo il proprio brand anche in seguito al merger con Alaska Airlines, il vettore porterà il suo contributo a partire dal prossimo 22 aprile.

La data in cui Hawaiian entrerà a far parte del roster oneworld coincide con il giorno in cui Hawaiian e Alaska condivideranno un unico sistema di servizio passeggeri, si legge su Simpleflying. Sarà allora che il codice 'HA' scomparirà e entrambe le compagnie aeree condivideranno il codice 'AS'. Hawaiian sarà il sedicesimo membro dell'alleanza che vanta oltre 1.200 destinazioni nella sua rete combinata.

L'alleanza oneworld è attualmente classificata al terzo posto dietro a SkyTeam e Star Alliance in termini di scala operativa. Hawaiian è la decima compagnia aerea più grande negli Stati Uniti, mentre Alaska è classificata quinta dietro alle 'tre grandi' (American, Delta e United) e Southwest Airlines.