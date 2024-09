Aeroporto di Heathrow in primo piano nell’efficientamento di tutti i processi aeroportuali. Lo scalo inglese ha infatti attuato un corposo piano di investimenti all’insegna di innovazione ed efficientamento e in quest’ottica prosegue la partnership ad hoc con il provider Gentec.

Il progetto congiunto consente all’aeroporto di Heathrow di disporre di una visione unificata dei processi aziendali e su larga scala di offrire la massima sicurezza per persone e risorse, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei passeggeri, garantendo al contempo la privacy dei dati e la conformità alle regole di sicurezza informatica.

La collaborazione tra l’aeroporto di Heathrow e Genetec è nata nel 2016 con l’adozione della soluzione Genetec Security Center per portare tutti i sistemi di sicurezza Ip su una sola piattaforma unificata. Dal progetto iniziale che implementava 2mila telecamere, nel tempo il sistema si è più che quadruplicato in termini di dimensioni e oggi le soluzioni Genetec vengono utilizzate anche per monitorare più di 150 chilometri di nastri trasportatori o per facilitare l’entrata e l’uscita quotidiana di oltre 150mila veicoli.

“Di fatto gestiamo una piccola città che si chiama Heathrow - spiega Danny Long, It product owner per i prodotti di sicurezza fisica a Heathrow -. Oltre alle tradizionali funzioni di sicurezza aeroportuale, siamo responsabili del monitoraggio di strade, spazi commerciali, tre stazioni ferroviarie, un terminal degli autobus, uffici, una chiesa, depositi di carburante, una rete ad alta tensione e tutte le altre infrastrutture associate che gestiscono il flusso dei passeggeri”.

Genetec Security Center attualmente supporta il lavoro di 90 team in 110 sale di controllo distinte, tutti con esigenze e diritti di accesso differenti e con dashboard personalizzate che consentono ai singoli team e a terze parti - come polizia, agenzie governative, compagnie aeree e attività commerciali - di concentrarsi sui propri compiti specifici.