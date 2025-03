Londra Heathrow, uno degli aeroporti più trafficati d’Europa, si lascia alle spalle il suo weekend più duro.

Dopo che il blackout di venerdì scorso, dovuto a un incendio in una cabina elettrica nelle vicinanze, aveva costretto lo scalo ad annunciare lo stop a partenze e arrivi per l’intera giornata, le operazioni sono in realtà ricominciate prima del previsto, dando priorità ai voli di rimpatrio, come riporta ttgmedia.com.

Ad essere colpiti dai disagi sono stati circa 300mila passeggeri in tutto il mondo e i voli diretti sullo scalo inglese sono stati dirottati in diverse parti d’Europa per tutta la giornata di venerdì.

Il bilancio

Cirium, società che si occupa di analisi del mondo dell’aviazione, ha calcolato che i voli previsti nel giorno del blackout erano per il 51% appannaggio di British Airways, ma quote importanti riguardavano anche Virgin Atlatic e Lufthansa.

Venerdì Delta Air Lines ha cancellato 10 voli da Heathrow, mentre United Airlines ha fermato tutti i 17 voli che normalmente opera dall’hub. Sette di questi voli cancellati sono tornati al loro punto di partenza o sono stati dirottati altrove.

A complicare la situazione, il fatto che venerdì sia tradizionalmente il giorno più trafficato per gli aeroporti.

Ora le operazioni sono riprese, con i primi decolli verso Heathrow anche dall’Italia. Ma i disguidi potrebbero proseguire.