HelloFly, via ai voli da Perugia per Lampedusa e Verona

È decollato oggi il nuovo collegamento settimanale operato da HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i vettori europei, tra Perugia e Lampedusa. I voli, operativi fino al 4 ottobre, sono effettuati grazie alla sinergia operativa con il vettore Luxwing e partiranno ogni venerdì da Lampedusa alle 9,10, per atterrare a Perugia alle 10,40. Da qui la partenza è alle 15,20, con arrivo a lampedusa alle 17.

Altra novità il Perugia-Verona, che opererà sempre di venerdì con partenza da Perugia alle 11,30 e arrivo a Verona alle 12,15. Da qui l’aereo riparte alle 13,30, per atterrare a Perugia alle 14,15.

Due nuove rotte che rappresentano un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda l’ampliamento del network di collegamenti offerti dall’aeroporto dell’Umbria. Per il ceo di HelloFly, Teodosio Longo, si tratta di “una splendida collaborazione, quella ormai consolidata con lo scalo umbro, che oltre al collegamento tra l’Umbria e Lampedusa ci consente di attivare una rotta nuova come quella di Verona, grazie a livelli tariffari ed operativi super competitivi”.