Hilton: nuovo all inclusive a Cancun con il brand Tapestry

Hilton amplia il proprio portfolio con una nuova proprietà a Cancun, portando a 6 i propri all-inclusive in Messico e rafforzando la propria presenza sulla destinazione. Si tratterà di una riconversione dell'attuale Sens Cancun aperto nel 2007 e oggi caratterizzato da una vocazione 'family', la struttura cambierà volto diventando un adults-only sotto il brand Tapestry Collection.



Come riporta travelweekly.com , il resort verrà totalmente rinnovato in vista della riapertura prevista per il 2026 con il nome Sens Cancun Adults Only All-Inclusive Resort, Tapestry by Hilton. Le camere e gli spazi comuni verranno rimodernati e saranno disponibili ben nove ristoranti, incluso un nuovo rooftop bar e un ristorante con vista sul Mar dei Caraibi.