Hong Kong Airlines punterà su Nord America e Oceania, mentre l’Europa resterà al palo. In un’intervista rilasciata a Italiavola, Dickson Ho, manager global business development di Hong Kong Airlines, ha dettagliato i piani di sviluppo futuri.

“La nostra ambizione di espansione sarà verso l’Oceania. Vogliamo aprire Gold Coast in Queensland. Inoltre, opereremo a breve sul Nord America; apriremo Vancouver già da quest’anno in dicembre. Questi piani si associano al potenziamento del nostro network con voli dalla Cina e dall’Asia”.

“Per noi – ammette il manager - l’Europa è fuori dai radar. Non è nei nostri obbiettivi a breve, perché il nostro focus è orientato verso l’Oceania e il Nord America. Però, qualora in futuro ci fossero nuovi aerei in flotta, potremmo considerarla”.

Analizzando i vari segmenti di traffico, quello corporate è capitanato dalle rotte su Hong Kong.

Sul fronte del leisure, “Serviamo Phuket in Tailandia e Sanya nell’isola di Hainan. E in futuro avremo anche la Gold Coast per i turisti cinesi”.