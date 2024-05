I numeri da rivedere

Mef e Lufthansa sono al lavoro per rispondere alle obiezioni della Commissione Ue. Entro il 4 luglio è atteso il parere di Bruxelles sull’acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa con un investimento di 325milioni di euro.

Alla Commissione Ue, come riporta Il Sole 24Ore, non piace il peso di Ita e Lufthansa nello scalo di Linate: la richiesta è di un taglio del 30% degli slot (60 voli giornalieri), mentre la proposta si ferma intorno al 10%.

Inoltre a fronte di una richiesta del taglio di 12 rotte per il Centro Europa in partenza da Linate e Fiumicino c’è stata la disponibilità a tagliarne 8. In discussione anche i collegamenti da Fiumicino agli Usa e Canada.