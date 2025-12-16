I Paesi dell’Africa occidentale aboliranno le tasse aeree dal 1° gennaio

La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) ha annunciato in una nota che dal 1° gennaio 2026 saranno abolite le tasse sul trasporto aereo all’interno della regione, con l’obiettivo di ridurre il costo dei voli. Contestualmente, le tariffe legate ai passeggeri e alla sicurezza diminuiranno del 25% sempre a partire dal prossimo anno.

Ecowas comprende 12 Paesi: Benin, Capo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Costa d’Avorio, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo. La riforma deriva da una decisione presa dai capi di stato e di governo durante il vertice Ecowas del dicembre 2024 e risponde alle critiche di lunga data sull’elevato costo dei voli in Africa occidentale, che ha frenato turismo, commercio e libera circolazione di persone e merci. Secondo l’organizzazione, le misure dovrebbero favorire tariffe aeree più basse, un aumento del traffico passeggeri, compagnie aeree regionali più forti e una maggiore integrazione regionale.

La decisione va incontro anche alle posizioni di Iata, che nelle sue previsioni per il 2026 stima una crescita del traffico passeggeri in Africa del 6% in rpk. Secondo Iata, inoltre, i vettori africani affrontano i costi unitari più alti al mondo, a causa di fattori come carburante costoso, mercati frammentati, flotte obsolete e un’aliquota elevata.