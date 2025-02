Iag, futuro incerto per Iberia Express

Iag starebbe considerando la creazione di una nuova compagnia aerea low cost. Secondo quanto riportato da Preferente, infatti, la decisione del sindacato Uppa di portare in tribunale la controversia di Iberia Express con la direzione per la mancanza di un accordo per aggiornare il contratto collettivo per i piloti, potrebbe portare alla creazione di un nuovo vettore low cost su Madrid Barajas.

Per ora si tratterebbe solo di indiscrezioni, ma secondo Cinco Días, il gruppo presieduto da Luis Gallego, che esclude di uniformare le condizioni salariali dei piloti di Iberia express a quelle dei piloti di Iberia come invece chiederebbero i sindacati, starebbe già analizzando la possibilità di congelare Iberia Express.

Tra le alternative prese in considerazione c’è il lancio di una nuova compagnia aerea low cost dotata di un proprio certificato di operatore aereo o il rafforzamento della collaborazione con l’affiliato Air Nostrum.

In una lettera inviata al personale, il ceo di Iberia Express, Carlos Gómez, avrebbe avvertito che la compagnia sta affrontando “un periodo di incertezza il cui esito è del tutto imprevedibile”.

“La strada aperta dal sindacato potrebbe portare a risultati contrari alla ragione d’essere di Iberia Express e compromettere seriamente il suo modello di business”.