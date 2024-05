Iata: “Continua la crescita del trasporto aereo”

Continua la crescita del trasporto aereo. L’ultimo bollettino Iata relativo ad aprile vede la domanda in aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2023. Crescono anche capacità (+9,6%) e di un punto percentuale il load factor, che si attesta a quota 82,4%.

“La domanda è in crescita da 36 mesi consecutivi - commenta il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Mentre entriamo nel picco della stagione estiva, ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti per l’estate”.

La crescita sta interessando tutte le aree geografiche. Puntando la lente sul Vecchio Continente, riporta traveldailynews.com, le compagnie aeree europee registrano un incremento della domanda del 10,1% rispetto allo scorso anno. Cresce del 9.9% la capacità, mentre il load factor si attesta a quota 83,3%.