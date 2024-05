Iata, cresce la domanda di viaggi a marzo 2024

Cresce del 13,8% la domanda totale di traffico aereo a marzo 2024 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo dicono i dati Iata, che evidenziano come la capacità totale sia invece aumentata del 12,3% su base annua e il load factor di marzo è stato pari all’82%.

La domanda internazionale è cresciuta del 18,9% rispetto a marzo 2023; la capacità è aumentata del 18,8% su base annua e il fattore di riempimento è migliorato all’81,6%.

“La domanda di viaggi è forte e ci sono tutte le indicazioni che dovrebbe continuare così durante l’alta stagione. È fondamentale avere la capacità di soddisfare questa domanda e garantire un’esperienza di viaggio senza problemi ai passeggeri – dice Willie Walsh, direttore generale di Iata -. Ciò significa compiere progressi urgenti per risolvere i problemi della catena di approvvigionamento e garantire che gli aeroporti e la gestione del traffico aereo dispongano di tutto il personale e operino con la massima efficienza. Mentre le compagnie aeree sono preparate per l’attenzione e l’assistenza al cliente quando sorgono problemi operativi, sono stanche di sostenere i costi quando ritardi e cancellazioni sono il risultato di una scarsa preparazione in altre parti della catena del valore”.

Tutte le regioni hanno mostrato una forte crescita per i mercati passeggeri internazionali nel marzo 2024 rispetto a marzo 2023.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico continuano a primeggiare, con un aumento della domanda del 38,5% su base annua. La capacità è aumentata del 37,4 e il fattore di riempimento è salito all'85,6%, il più alto tra tutte le regioni. Le principali rotte dall’Asia-Pacifico mostrano una crescita eccezionale, sebbene il numero di servizi aerei di linea dalla Cina al Nord America sia ancora solo il 16,5% dei livelli pre-pandemia.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda dell'11,6% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,4% e il fattore di riempimento è stato del 79,9%. Anche le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento della domanda del 10,8% su base annua e la capacità è aumentata del 13,9%. Il load factor è però sceso di -2,1 punti al 77,5% rispetto a marzo 2023.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 14,5% su base annua, con un aumento di capacità del 14,8% e un calo del fattore di riempimento all'84,7% (-0,2 punti rispetto a marzo 2023).