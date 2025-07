Cambio di guardia ai vertici di Ibar. Nel corso dell’assemblea di metà anno, che si è svolta a Milano, l’associazione che rappresenta cinquantadue compagnie aeree italiane e straniere ha ufficializzato il nuovo corso alla presidenza. A guidare Ibar è ora Rita Gaglione, head of airport incentives di Ita Airways.

Gaglione eredita così l’incarico di Flavio Ghiringhelli, in procinto di trasferirsi a Dubai per assumere il nuovo incarico di vicepresident Sud Europa di Emirates.

“Ricevo da Flavio - commenta Rita Gaglione - un incarico di responsabilità che mi impegno ad interpretare nell’interesse di tutta la nostra comunità. È chiaro a tutti che il trasporto aereo è un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese, e noi continueremo ad impegnarci perché in Italia sia assicurato il suo sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che economici”.

La promozione di Ghiringhelli tra le fila di Emirates ha contribuito ad accelerare l’avvicendamento al vertice dell’associazione. “Il trasferimento a Dubai - spiega Ghiringhelli - è per me una grande opportunità di crescita professionale; una nuova sfida che, per quanto riguarda le sorti di Ibar, affronto con grande serenità nella consapevolezza di consegnare il testimone a una collega di grande valore. Questo è il momento dei saluti e delle valutazioni su quanto si è fatto nel recente passato - continua -. Sono orgoglioso di poter affermare che durante il mio mandato alla presidenza l’associazione è stata un punto di riferimento costante anche negli anni difficili della crisi pandemica, ed altrettanto fiero di constatare che non sono mai mancati i riconoscimenti al nostro ruolo di facilitatore dello sviluppo dell’intero comparto del trasporto aereo”.

Da parte sua Gaglione promette continuità: “Per continuare nel percorso tracciato da Flavio e dai miei predecessori so di poter contare su una squadra coesa e dotata di tutte le competenze necessarie per proseguire nel dialogo costruttivo con le Autorità competenti e con tutti gli stakeholders del trasporto aereo”.