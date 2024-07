Potrebbe essere arrivata agli episodi finali la telenovela legata all’acquisizione di Air Europa da parte del Gruppo Iag per creare un soggetto forte insieme a Iberia. Secondo le ultime informazioni trapelate in sede Ue una decisione definitiva dovrebbe infatti essere notificata entro la fine di questo mese.

Secondo quanto riportato da Preferente, la Commissione sarebbe giunta al termine dell’analisi di tutta la documentazione, nella quale sono contenuti anche i nuovi interventi decisi dal gruppo anglo-spagnolo per ottenere il via libera; in particolare quello dell’aumento della cessione degli slot di Air Europa fino al 52 per cento del totale contro il 40 della precedente offerta.

Per questa operazione Iag avrebbe anche individuato le sei compagnie aeree in grado di ereditarle: Binter, Ryanair, Volotea, Avianca, World2Fly e Iberojet.