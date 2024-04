Iberia-Air Europa, Sansavini fiducioso: “L’Europa dirà di sì”

Si attendono per la prossima settimana le obiezioni di Bruxelles sull’operazione Iberia-Air Europa, ma intanto il nuovo presidente di Iberia, Marco Sansavini, ha espresso fiducia nel fatto che l’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia possa finalmente procedere.

Nella sua prima uscita pubblica dopo aver assunto la carica, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Iberia Space a Madrid, Sansavini ha evidenziato che, da parte del vettore, si continuerà a lavorare affinché l’hub di Madrid possa competere con i grandi scali europei. “Uno degli elementi chiave per raggiungere questo scopo - ha insistito - è l’operazione con Air Europa”.

“Speriamo che la prossima settimana la Commissione europea rilasci la sua comunicazione - ha aggiunto, come riportato da Hosteltur -. Siamo consapevoli del fatto che il rapporto metterà in risalto gli aspetti negativi, ma segnerà anche l’inizio del nostro turno per risolvere eventuali preoccupazioni rimanenti di Bruxelles”.

Sansavini si è detto fiducioso che l’acquisto di Air Europa si risolva in modo soddisfacente: “Abbiamo soluzioni solide per garantire la concorrenza - ha concluso -. Stiamo facendo tutto il possibile affinché la Commissione europea dia il via libera all’operazione”.