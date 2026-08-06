Iberia Club: accordo con Expedia per il lancio di Avios Hotels

Iberia ha lanciato Avios Hotels, una nuova piattaforma dedicata ai membri Iberia Club. Lo strumento, varato in collaborazione con Expedia, consente ai clienti del vettore di prenotare oltre 300.000 hotel in tutto il mondo utilizzato i punti del programma fedeltà, denaro oppure entrambi.

Come riporta preferente.com la piattaforma include anche la possibilità di prenotare auto a noleggio con Avis e Budget, consentendo ai clienti di pianificare diversi aspetti del loro viaggio da un unico tool.

Beatriz Guillén, customer director di Iberia, ha commentato: “Con Avios Hotels, continuiamo a far evolvere Iberia Club per offrire ai nostri soci un modo più semplice e flessibile per accumulare e utilizzare Avios, contribuendo a un’esperienza di viaggio sempre più completa”.