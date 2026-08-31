Iberia e Air Europa tornano a volare sul Venezuela

Air Europa riprenderà domani, martedì 1 settembre, mentre a Iberia toccherà due giorni dopo ricominciare a volare su Caracas.
Le rotte sul Venezuela delle due compagnie erano state interrotte il 24 giugno scorso a causa dei danni causati dal terremoto all’aeroporto internazionale.
Come riporta preferente.com Iberia volerà tre volte a settimana (lunedì, giovedì e domenica), mentre Air Europa decollerà 5 volte a settimana (martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica).
Nei giorni scorsi anche Plus Ultra aveva annunciato la ripresa delle operazioni a partire dall’8 settembre, ma per il momento si limiterà a un volo alla settimana.
I restanti voli per il Paese sudamericano continueranno ad atterrare a Valencia, l’aeroporto alternativo utilizzato dalle tre compagnie aeree.