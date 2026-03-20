Iberia: le tappe del Piano di Volo 2030

Prosegue la crescita della flotta a lungo raggio di Iberia, un progresso che sta rispettando gli obiettivi del Piano di Volo 2030 e che si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza della compagnia spagnola in particolare nelle rotte sul Continente sudamericano.
Al momento della presentazione della roadmap, avvenuta alla vigilia dell'estate del 2025, si legge su preferente, la compagnia del gruppo Iag disponeva di 43 velivoli a lungo raggio. Da allora ha incorporato un’A350 e cinque A321XLR, per un totale attualmente di 49. Quest’anno poi arriverà ancora un A321. Per il 2030 il totale arriverà a quota 59 con il progressivo ingresso degli altri A350.
Per raggiungere 70 aeromobili, una cifra a cui Iberia aspira per il 2033, Iag dovrà assegnarne altri 11, cosa possibile se la compagnia continuerà a rispettare gli obiettivi finanziari e operativi fissati dalla holding.