Consolidare i risultati finanziari, completare l’acquisizione di Air Europa e garantire la competitività sul fronte movimentazione e manutenzione. Sono questi i tre cardini dell’agenda di Marco Sansavini, da poco nominato presidente di Iberia, che ha già provveduto a nominare un nuovo comitato direttivo.

Sansavini, come riporta preferente.com, ha sottolineato l’importanza dell’operazione Air Europa, che consentirebbe di “portare Madrid al livello degli hub del nord Europa, inserendo Spagna e Iberia nella Champions League dell’aviazione”.

Il nodo concorrenza

Per portare a termine l’acquisizione, l’ultimo scoglio è il via libera dell’antitrust Ue. “Confidiamo che la Commissione Europea approvi l’operazione - ha affermato Sansavini -, fondamentale per la connettività dell’hub di Madrid, per i consumatori, l’occupazione, il turismo e l’economia della Spagna”.

Ultimo dettaglio, l’attività di handling (che IAG sta per concentrare in una nuova società) per le quali il nuovo presidente è deciso a “garantire la competitività e lo sviluppo futuro”.